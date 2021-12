Presidente do Atlético-GO tira máscara de repórter: 'Somos Bolsonaro'

Presidente do Atlético-GO, Adson Batista surpreendeu negativamente um repórter na última quinta-feira (9), após a vitória do Dragão por 2x0 sobre o Flamengo, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Durante uma entrevista pós-jogo, o mandatário puxou a máscara do jornalista.

O episódio aconteceu quando Juliano Moreira, da rádio Band News, questionava Batista sobre desempenho e o futuro do técnico Marcelo Cabo, e se o treinador havia alcançado todos os objetivos com o Atlético-GO nesta temporada. Antes de responder, o dirigente olhou para o jornalista, viu que ele estava usando máscara e disse:

"Nós somos Bolsonaro, para com esse negócio, tire a máscara". Em seguida, o presidente do Dragão puxa a máscara do repórter sem a vontade do mesmo. Veja o vídeo, registrado pela Rádio Sagres:

“Presidente, o Marcelo Cabo atingiu todos os objetivos?” Resposta: “Nós somos Bolsonaro, né, tira a máscara”. Essa é a resposta do senhor @AdsonBatista pra um colega da imprensa. Aliás, ele tirou a máscara do repórter sem por conta própria. Então tá ????????‍♂️ (Vídeo: Rádio Sagres) pic.twitter.com/5ezHBxUStv — Fernando Vasconcelos (@fernandovm5) December 10, 2021

Vale lembrar que Adson Batista contraiu a covid-19 em julho deste ano. Ele ficou afastado do clube por duas semanas e teve 40% do pulmão comprometido. Em entrevista à Rádio Sagres, o mandatário admitiu que, quando foi infectado com o coronavírus, teve medo de morrer.

"Passei por momentos muito difíceis e chega um momento que você que vai perder a batalha. Graças a Deus estou aqui, fortalecido, e não fiquei com nenhuma sequela. Em certos momentos você fica fraco e com dificuldade de alimentar. Fiquei com muita dor de cabeça e tive enxaquecas profundas", disse.