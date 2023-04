Presidente do Bahia, Guilherme Bellintani negocia compra da SAF do Santa Cruz

No último ano de mandato como presidente do Bahia, Guilherme Bellintani está preparando a sua continuidade no futebol. O dirigente tricolor está em negociação para comprar a SAF do Santa Cruz. A informação foi divulgada inicialmente pelo site NE45.

O CORREIO apurou que Guilherme Bellintani abriu a empresa Squadra Sports LTDA em 16 de dezembro do ano passado. No quadro de sócios consta apenas a Araçá Ventures LTDA, outra empresa aberta por ele, só que em 24 de novembro de 2022. As duas têm situação cadastral ativa na Receita Federal.

O empresário Paulo Pitombeira e o jogador Ricardo Goulart - que vai anunciar oficialmente a aposentadoria na segunda-feira (24) - completam o grupo interessado no Santa Cruz. Pitombeira foi o intermediador na venda da SAF do Bahia para o Grupo City e gerencia a carreira de Goulart. Devido à função que exerce, Pitombeira pode intermediar uma negociação de SAF, por exemplo, mas não pode ser sócio de uma.

Em contato com a reportagem, o presidente do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto, confirmou que foi procurado por Bellintani, mas afirmou que a sondagem não evoluiu para uma negociação concreta.

“O Santa Cruz foi sondado por vários grupos, e um desses grupos realmente envolvia o presidente do Bahia, mas não houve evolução nesse sentido, não. Tudo isso é especulação. Teve contato, mas não evoluiu nesse nível [de troca de contratos ou de minutas]. Tivemos outras conversas que evoluíram bem e o Santa Cruz está com muita maturidade nisso”, disse Antônio Luiz Neto.

O CORREIO entrou em contato com Bellintani, que afirmou estar em um compromisso e ficou de falar com a reportagem quando puder. A versão dele será incluída no texto.

Guilherme Bellintani fez parte do grupo de estudo para a criação da Lei da SAF no Brasil e, como presidente tricolor, foi quem conduziu a venda para o Grupo City. As tratativas com o fundo dos Emirados Árabes aconteceram por quase um ano e foram concluídas com a aprovação dos sócios, em 4 de dezembro.

Bellintani ainda é o presidente do Bahia e, até o fechamento jurídico da SAF, atua em uma espécie de co-gestão com o Grupo City, no qual o investidor toma as decisões ligadas ao futebol, mas é o representante da associação quem assina e responde pelo clube.

O Santa Cruz vive uma fase delicada. Afundado em dívidas, o time pernambucano pediu recuperação judicial, um passo necessário para a constituição de uma SAF. A equipe está na Série D do Campeonato Brasileiro e, se não conseguir o acesso para a Série C, ficará praticamente sem calendário em 2024.

Apesar do cenário, o clube é considerado um investimento com bom potencial, já que possui marca forte, uma grande torcida e patrimônios como o estádio do Arruda.