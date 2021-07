Presidente do Benfica é detido por suspeita de corrupção

Presidente do Benfica, Luis Filipe Vieira foi detido nesta quarta-feira (7), em sua casa na cidade de Oeiras, a oeste de Lisboa. O cartola é alvo de uma operação da polícia portuguesa por suspeitas de crimes de corrupção cometidos junto ao empresário José Antonio dos Santos, maior acionista privado do clube, com 16,33% das ações.

Segundo a TVI, primeira a divulgar a notícia, Vieira foi levado pelos policiais para prestar depoimento e passará a noite na prisão. Ele deve se apresentar na quinta-feira (7) a um juiz, que determinará se ele seguirá detido ou continuará dando esclarecimentos em liberdade.

O presidente do Benfica - responsável pelo retorno de Jorge Jesus ao clube, no ano passado - estaria envolvido em um esquema que teria feito José Antonio dos Santos se beneficiar na venda de parte de suas ações ao próprio clube. Conhecido como 'Rei dos Frangos', o empresário é amigo pessoal de Vieira e teria lucrado 11 milhões de euros (R$ 68,4 milhões) na venda das ações, feita por um total de 32 milhões de euros (R$ 198,9 milhões).

O negócio levantou a suspeita da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Segundo o Ministério Público português, Vieira usou seu cargo de presidente para tirar proveito tanto para o amigo quanto para o Benfica. Hoje, o time possui 67% de sua Sociedade Anônima Desportiva, a SAD, mas o presidente deseja alcançar os 95%.

A reeleição de Vieira em outubro do ano passado também pode ter sido ilegal. De acordo com a TVI, o Rei dos Frangos" teria recomprado uma dívida de 8 milhões de euros de Luis Filipe Vieira com um banco, impedindo que ele fosse à falência em meio ao processo eleitoral no Benfica. Possíveis dívidas ativas poderiam impedir a candidatura de Vieira.

Desta forma, o presidente e o empresário se tornaram suspeitos de crimes como fraude ao Fundo de Resolução Bancária, fraude fiscal e lavagem de dinheiro.