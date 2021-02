Presidente do comitê dos Jogos de Tóquio renuncia após comentários sexistas

O presidente do comitê organizador dos Jogos de Tóquio, Yoshiro Mori, 83, renunciou após fazer comentários sexistas que tiveram repercussão internacional. A renúncia ao cargo foi revelada nesta sexta-feira (12).

"Minha declaração inadequada causou muito caos. Desejo deixar o cargo de presidente a partir de hoje", disse em reunião do conselho executivo.

Mori reclamou que reuniões com mulheres são muito longas, ao responder a uma pergunta sobre o plano do comitê de aumentar o número de mulheres no seu conselho para 40% do total. “Em conselhos com muitas mulheres, as reuniões levam muito tempo”, disse.

Ele ainda afirmou que as mulheres competem entre si. “As mulheres têm um forte sentido de competição. Se uma pessoa levanta a mão, outras provavelmente pensam: também preciso dizer algo. É por isso que todo o mundo fala".