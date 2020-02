Presidente do CSA diz que vai afastar medalhões: 'Time ridículo'

Próximo adversário do Bahia na Copa do Nordeste, o CSA vive momento turbulento na temporada. O time perdeu em casa para o Botafogo-PB, na última rodada do torneio, e com apenas um ponto em 12 disputados ocupa a lanterna do grupo B.

Para piorar a situação, o presidente do clube, Rafael Tenório, afastou o então diretor de futebol, Fabiano Melo, e soltou os cachorros em cima dos jogadores. Os alvos principais foram os atletas considerados 'medalhões', como os atacantes Rodrigo Pimpão e Diego Maurício.

"Vamos mudar! A equipe não está bem, eliminada da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, já substituímos um treinador e agora precisamos mudar. Mudamos o departamento de futebol, começando pelo Fabiano Melo, que está afastado a partir de agora, e nós vamos também afastar alguns jogadores pra começar um novo ciclo para o Campeonato Alagoano e a para a Série B logo em seguida", disse Rafael Tenório.

O presidente do CSA usou tom forte e chegou a afirmar que "o time é ridículo". Tenório prometeu ainda que vai afastar alguns atletas. Na última semana, o técnico Maurício Barbieri foi demitido do cargo de treinador e Eduardo Baptista assumiu o posto.

"Eu agora vou conversar com o presidente Raimundo Tavares (gestor do departamento de futebol), mas eu acredito que deverão (ser desligados) seis medalhões que vieram a peso de ouro e que não justificaram as suas contratações. Estou muito decepcionado porque eu aqui não vou jogar flores e nem confetes em ninguém. Você contrata Renatinho a peso de ouro, renova com Castán a peso de ouro, renova com Alan Costa a peso de ouro, traz o Norberto a peso de ouro, contrata o Yago a peso de ouro, traz o Geovane a peso de ouro, traz o Pimpão da mesma forma, o Diego Maurício a peso de ouro", explicou o dirigente, que continuou:

"O time é ridículo! Em 12 pontos disputados, um conquistado na Copa do Nordeste. Eliminado na Copa do Brasil. Eu tenho que responder o quê para torcida? Pedir desculpas pela porcaria que foi feita".

Nesta segunda-feira (17), um dia depois das declarações de Rafael Tenório, o CSA divulgou nota oficial e afirmou que o presidente do clube externou a sua posição pessoal ao falar dos atletas.

"O Centro Sportivo Alagoano - CSA, diante dos acontecimentos ocorridos na tarde/noite de ontem, vem a público esclarecer que o Presidente Rafael Tenório externou sua posição pessoal de torcedor, gerando um clima que não condiz com a realidade do Clube, que apesar de alguns insucessos na Copa do Brasil e do Nordeste, segue confiante no Campeonato Alagoano, sabendo que seu objetivo principal é a preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, quando buscaremos o retorno à Série A. Reafirmamos a posição do Superintendente de Futebol, diretor eleito, Fabiano Melo, a quem agradecemos por todo trabalho e dedicação durante todo período que esteve no comando do futebol. O CSA está em busca de um novo nome para assumir o cargo de Executivo do Futebol, sem desprezar as funções institucionais de todos os dirigentes eleitos, mas seguindo firme na profissionalização de suas estruturas. À Comissão Técnica e aos atletas nossa confiança e a certeza de que juntos alcançaremos novas conquistas, pela grandeza da nossa instituição".

CSA e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Com cinco pontos em quatro jogos, o Tricolor ocupa a terceira colocação do grupo A. A equipe de Roger Machado tenta o primeiro triunfo fora de casa.