Presidente do Deliberativo convoca reunião para 'discutir situação do Vitória'

Presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Nilton Almeida Filho convocou, nesta quinta-feira (2), uma reunião extraordinária com os membros do colegiado do clube. O encontro será realizado na próxima segunda-feira (6), às 18h, e acontecerá de forma mista: presencialmente, na Sala de Convivência da Toca do Leão, e online.

A principal pauta da reunião será a "discussão e deliberação sobre a atual situação do clube". O Vitória vem passando por um momento delicado dentro de campo, e foi eliminado nas primeiras fases do Campeonato Baiano, pela quinta vez seguida, e da Copa do Brasil. Também corre o risco de cair na Copa do Nordeste, em apenas dois meses de temporada.

A reunião pode se tornar um desdobramento de uma possível renúncia de Fábio Mota. O atual presidente do clube relatou ter sofrido ameaças e pode deixar o cargo.