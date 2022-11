Presidente do Fla chama de 'desabafo' post de esposa contra nordestinos

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim se manifestou pela primeira vez sobre o post polêmico de sua esposa, Angela Machado, nas redes sociais. A publicação compartilhada pela diretora de Responsabilidade Social do rubro-negro fazia uma insinuação pejorativa aos nordestinos. Mas, para Landim, foi 'um desabafo'.

"É óbvio que isso deixa ela muito chateada por algo que ela tenha feito. Isso foi quase um desabafo, por ver a terra que ela tanto ama, ela achar que não vai ter nos próximos anos o destino que ela gostaria que tivesse. Ela tem o direito de se posicionar", afirmou o dirigente, nesta quarta-feira (2), em entrevista ao Canal do Benja.

Na última segunda-feira (31), dia seguinte à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial sobre Jair Bolsonaro, Angela postou: "Ganhamos onde produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar porque se o gado morre, o carrapato passa fome". Foi no Nordeste que Lula obteve ampla vantagem de votos.

A publicação gerou críticas de parte da torcida do Flamengo. Perguntado se o episódio poderia motivar um pedido de desculpas do clube, Landim respondeu que a esposa 'tem o direito de se posicionar'. Vale mencionar que Angela é natural de Aracaju, capital do Sergipe.

"Eu não estou acompanhando as redes sociais, porque eu nem sei o que é isso. Eu preciso ter tranquilidade para administrar o Flamengo, que me dá muito trabalho. O problema não é meu, é da minha mulher. Ela tem o direito de se posicionar e falar o que quiser. O problema é a vontade dela. Ela é uma pessoa física e tem o direito de se posicionar. É uma decisão íntima dela. Cada um tem o direito de agir e pensar como quiser", disse.

"Isso não foi uma ação do Flamengo. Foi uma pessoa. Está mais do que entendido. Vamos mudar de prosa. Eu já entendi o recado. Vamos mudar de assunto porque o recado está dado. A não ser que você queira que eu pare a entrevista para cuidar do assunto", finalizou Landim.

Clubes do Nordeste protestam

O Vitória se manifestou contra a declaração de Angela Machado, assim como outros clubes do Nordeste, como Sampaio Corrêa, do Maranhão; CSA, de Alagoas; e Sport, de Recife.

"O Esporte Clube Vitória repudia as declarações xenofóbicas da Diretora de Responsabilidade Social do Flamengo. Sua fala foi uma agressão ao povo nordestino. Atitudes como essa não podem ser aceitas. Nordestinos com orgulho!", escreveu o rubro-negro baiano, no Twitter.

O Esporte Clube Vitória repudia as declarações xenofóbicas da Diretora de Responsabilidade Social do Flamengo. Sua fala foi uma agressão ao povo nordestino. Atitudes como essa não podem serem aceitas.



Nordestinos com orgulho! — EC Vitória (@ECVitoria) November 2, 2022

Por meio de suas redes sociais, o Sampaio Corrêa rebateu as declarações de forma veemente. "O Sampaio Corrêa repudia a declaração xenofóbica da Diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, que agrediu o povo nordestino com insultos depreciativos. O Nordeste merece respeito".

O CSA também seguiu o mesmo discurso e classificou a atitude da diretora como uma "agressão ao povo" em sua conta no Twitter. Yuri Romão, presidente do Sport foi mais um a criticar a atitude da dirigente nas suas redes sociais e exaltou o orgulho de ser nordestino.