Presidente do Marselha esnoba CR7: 'Preferimos atletas de equipe'

Cristiano Ronaldo vive um momento conturbado no Manchester United. O jogador está atualmente afastado do time, e tem seu futuro em evidência. Caso deixe os Red Devils para a temporada 2023, já sabe: o Olympique de Marselha não é uma opção. Ao menos, é o que garante o presidente da equipe francesa, Pablo Longoria.

"O Marselha precisa de uma situação econômica equilibrada e estamos muito longe de poder contar com jogadores desses, grandes estrelas. Preferimos jogadores de equipe, que colocam o individual ao serviço do coletivo. Temos um projeto onde todos os jogadores trabalham para a equipe", afirmou.

A mais nova polêmica de CR7 no United começou na última quarta-feira (19), quando ele deixou o jogo contra o Tottenham antes do apito final. No dia seguinte, acabou afastado pelo clube. E, nesta sexta (21), o técnico Erik ten Hag afirmou que a punição aconteceu porque o atacante português se recusou a entrar em campo naquela partida.

"Eu sou o responsável pela cultura (do time) e eu tenho padrões e valores e preciso controlar os jogadores", disse o treinador. O holandês lembrou que não foi a primeira vez que Cristiano Ronaldo se recusou a ir a campo. Na pré-temporada, ele havia feito o mesmo em amistoso com o Rayo Vallecano.

Na última janela, aliás, houve rumores de possíveis transferências de CR7, incluindo ao Marselha. Mas CR7 acabou ficando no United.