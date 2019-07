Presidente do Napoli reclama da pedida do Real Madrid por James

Um dos destaques da Copa América, o meia colombiano James Rodríguez já demonstrou a sua vontade de jogar pelo Napoli, hoje comandado pelo italiano Carlo Ancelotti, seu treinador nos tempos de Real Madrid e Bayern de Munique. O clube do sul da Itália também já manifestou publicamente o interesse no jogador, mas o presidente Aurélio De Laurentiis revelou que o time espanhol, dono dos direitos do sul-americano, está pedindo muito dinheiro para negociá-lo.

"James é um jogador que, depois de Cristiano Ronaldo e Messi, é considerado um dos melhores. Ancelotti gosta muito dele e James quer se transferir para o Napoli, mas estamos esperando um pedido mais razoável do Real Madrid. Eles estão pedindo muito alto na nossa opinião", afirmou o mandatário do Napoli, nesta quinta-feira (11), em uma entrevista ao jornal italiano Corriere dello Sport, sem citar valores.

O meia colombiano, de 27 anos, se destacou mundialmente na Copa de 2014 no Brasil, quando terminou a competição como artilheiro e mesmo com a Colômbia caindo nas quartas de final para o Brasil acabou como uma das grandes revelações do torneio. Pouco depois foi vendido ao Real Madrid, onde teve uma boa primeira temporada sob o comando de Ancelotti.

Após a saída do italiano, James não conseguiu jogar no mesmo nível durante a passagem do técnico espanhol Rafa Benítez e muito menos com o francês Zinedine Zidane. Em 2017, foi emprestado ao Bayern, onde reencontrou Ancelotti e agora vive a mesma expectativa na Itália.

De Laurentiis comentou também sobre outros nomes especulados no Napoli para a temporada 2019/2020 - como os atacantes Rodrigo e Mauro Icardi e o meia Elif Elmas. Com relação aos jogadores de ataque, o presidente revelou que o brasileiro naturalizado espanhol do Valencia e o argentino da Inter de Milão não serão contratados. As chances maiores estão com o turco de 19 anos do Fenerbahçe.

"Com Elmas, a idade dele não é problema. Temos muito interesse. Não podemos negar isso, mas é necessário completar algumas saídas (de jogadores) para evitar problemas (no elenco)", disse o presidente do Napoli.