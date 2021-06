Presidente do PSG garante permanência de Mbappé: 'Nunca venderemos'

Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, afirmou, nesta segunda-feira (7), que o atacante Kylian Mbappé vai permanecer no clube na próxima temporada. Com a declaração, feita ao jornal L'Equipe, o dirigente espera encerrar com as especulações de uma possível saída do atleta.

Autor de 42 anos na temporada passada, Mbappé, de 22 anos, tem contrato com o clube parisiense até junho de 2022, mas seu nome sempre surge na lista de reforços de alguns times europeus, principalmente do Real Madrid. "Vou ser claro, Mbappé vai ficar em Paris", disse Al-Khelaifi. "Nós nunca iremos vendê-lo e ele nunca sairá de graça (transferência). Mbappé tem tudo que precisa em Paris".

O presidente do PSG, inclusive, deslumbra a possibilidade de o atleta permanecer no clube por mais tempo. "Para onde ele pode ir? Que clube, em termos de ambição, pode competir com o PSG hoje? Tudo o que posso dizer é que as coisas estão indo bem e espero que possamos chegar a um acordo (sobre um novo contrato)".

Al-Khelaifi também falou da importância de Mbappé para o futebol francês. "Isto é Paris, este é o seu país. Ele tem uma missão, não apenas para jogar futebol, mas para promover o Campeonato Francês, seu país e sua capital".

O PSG terminou a temporada apenas com o título da Copa da França, pois perdeu o Campeonato Francês por um ponto para o Lille e foi eliminado na Liga dos Campeões pelo Manchester nas semifinais.