Presidente do STF, Luiz Fux questiona Bolsonaro sobre possível estado de sítio

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, contatou nesta sexta-feira (19) o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) após este relacionar os decretos de restrições editados pelos governadores da Bahia, do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul a um estado de sítio.

As informações são do blog da jornalista Andreia Sadi, no G1. Na chamada, Fux disse a Bolsonaro que teria recebido informações desencontradas do presidente que mencionavam estado de sítio, e também perguntou se seria necessário que ele retornasse a Brasília, já que estava no Rio de Janeiro.

O presidente da República negou ao presidente do STF que estivesse pensando em decretar estado de sítio, e que apenas fez questionamentos, através do Supremo, sobre os decretos das medidas de restrição.

Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal para derrubar os decretos que instauraram o chamado "lockdown parcial" na Bahia, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. As medidas foram adotadas para diminuir o contágio e mortes causadas pela covid-19.

No entendimento do presidente, o fechamento de atividades não essenciais durante a pandemia só pode ocorrer através de uma lei aprovada pelo Legislativo, e não por decretos de governadores.