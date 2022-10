Presidente do TRE-BA espera menos filas no 2º turno: 'Tempo menor de voto'

O desembargador Roberto Frank, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), disse nesta sexta-feira (28) que a expectativa é que o segundo turno das eleições, que acontece no domingo (30), tenha menos fila que o primeiro.

Ele afirmou que o tribunal já esperava filas no primeiro turno, citando o aumento do número de eleitores aptos, do fato de haver eleitores biometrizados e não biometrizados, a resolução para deixar o celular na mesa e também o fato de cada um ter que votar em cinco cargos diferentes.

"Agora, no dia 30, fizemos investimento de criação de um núcleo que foi instituído através de 50 membros do TRE, demos um novo treinamento aos mesários presidentes das mesas, presencialmente. Além disso, refinamos as informações que foram passadas nesse primeiro turno e com a votação apenas para governador e presidente haveremos de ter um tempo menor do exercício de voto e filas menores", afirmou.

Frank ressaltou que quem preferir pode baixar o e-titulo até a véspera da eleição para usar somente o aplicativo na hora do voto. Quem usar o app não precisa levar um documento com foto e já pode consultar o local de voto no próprio e-título. Já quem preferir, pode levar um documento com foto. Em caso de dúvida em relação ao local do voto, é possível buscar o Núcleo de Atendimento Virtual do TRE ou ligar para o 3373-7000.

"Nosso maior sucesso foi o exemplo de cidadania que o eleitor baiano deu ao país. Não tivemos incidentes de intolerância ou violência mais graves, o baiano se dirigiu às urnas no dia 2 exerceu seu direito ao voto com tranquilidade, como se espera de uma verdadeira democracia", avaliou.

O desembargador aproveitou para convocar os mesários a comparecerem novamente neste domingo. Ele destacou que o valor do auxílio alimentação aumentou de R$ 45 para R$ 55. Além disso, para evitar problemas, o próprio TRE já recolheu antecipadamente a água e o papel higiênico que serão disponibilizados aos convocados. Os itens serão distribuídos entre as zonas e seções eleitorais.

Nessa reta final de eleição, quem quiser apresentar alguma denúncia de propaganda irregular pode usar o aplicativo pardal. "Temos atendimento humano e virtual. O humano funciona no sábado das 7h às 19h e domingo das 6h30 às 17h", diz. O app está disponível para iOS e Android.