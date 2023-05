Presidente do Vila a acusado por esquema: 'Se vira, meu jovem'

Presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo foi repreendido pelo volante Romário após denunciar o esquema de manipulação em jogos do futebol brasileiro. O jogador, que é acusado de envolvimento na fraude, reclamou com o dirigente sobre a exposição dele na mídia, e ainda questionou como 'arrumaria clube' depois do escândalo estourar.

"Boa noite, Hugo, sei que errei feio contigo, mais (sic) me expor desse jeito na mídia é foda né, como que arrumo clube agora", escreveu Romário, em mensagem divulgada pelo G1.

"Eu vou ficar apanhando de graça? Eu não devo nada. Torcedor falar que eu estou com esquema. Se vira, meu jovem! Você só pensa em você, por mim estava era preso", respondeu Hugo.

Marcos Vinicius Alves Barreira, conhecido como Romário, está entre os acusados pelo Ministério Público de Goiás por aceitar ou pedir propina duas vezes pra alterar o resultado do jogo.

Antes de denunciar o caso, o presidente do Vila Nova chegou a questionar o jogador sobre a participação dele no esquema. "Como você entra em um negócio desse?", perguntou.

“Não sei, estava ‘grilado’ sem jogar, só treinando, mas quando fui cair a ficha, pedir para sair, já era tarde”, respondeu o ex-jogador do Vila Nova.

Romário ainda falou para o presidente sobre um valor de R$ 7 mil que estaria devendo. Segundo ele, esse dinheiro teria "caído na conta", e ele teria "gasto sem ver". Mais uma vez, o presidente o questionou.

"Como você não viu R$ 7 mil na sua conta, moço?", perguntou Hugo. "Não chega notificação. Fui gastando pensando que era o salário", justificou Romário.

Segundo a investigação, o volante tentou convencer outros jogadores do Vila Nova, seu ex-clube, a cometer um pênalti no primeiro tempo do jogo contra o Sport, no dia 6 de novembro do ano passado, pela última rodada da Série B. Romário não foi escalado para aquela partida e, com isso, tentou cooptar colegas de elenco.

A defesa do atleta, representada pelo advogado Odair de Meneses, informou ao site G1 que ele não foi denunciado por crime de associação ou organização criminosa e que a inocência dele "será provada no curso do processo".