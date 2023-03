Presidente do Vitória planeja dobrar folha salarial do time na Série B

Presidente do Vitória, Fábio Mota pretende dobrar a folha salarial do Vitória para a disputa da Série B do Brasileiro. O acesso à elite do futebol nacional é o principal objetivo da temporada e, após insucessos no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o clube decidiu reformular o elenco. Novos reforços serão contratados.

"Um milhão de reais, mais ou menos, custa a folha do Vitória hoje. A ideia é ter uma folha de R$ 2 a R$ 2,5 milhões na Série B", afirmou Fábio Mota, em entrevista ao Globo Esporte.

Para dobrar a folha salarial, o Vitória vai utilizar a verba referente à cota de participação na venda dos direitos de transmissão da Série B. Na semana passada, a CBF fechou acordo com a Brax Sports Assets, empresa que já faz a comercialização da publicidade estática do campeonato.

Cada agremiação receberá R$ 10 milhões nesta temporada. O Vitória e os outros 19 clubes integrantes do torneio concordaram em comercializar os direitos de transmissão do torneio nos próximos quatro anos.

"Se aprovou essa proposta de R$ 210 milhões. Cada clube vai ter, de forma bruta, cerca de R$ 10 milhões, dividido em oito vezes. O valor não é esse quando você bota o desconto, deve sobrar R$ 1 milhão, R$ 1,1 milhão, para cada clube (por parcela). Os 20 clubes da Série B sabem que podem contar com cerca de R$ 1 milhão por mês na montagem daquele elenco. Estava todo mundo esperando isso, e o Vitória também não é diferente", disse Mota na entrevista.

Outras fontes de receita também estão nos planos do dirigente para conseguir manter a folha mais robusta. "A camisa do Vitória hoje, do ponto de vista de patrocínio, se não for a primeira é a segunda da Série B. Que meta a gente tem? A tem uma meta de conseguir colocar mais R$ 6 milhões em patrocínio na camisa do Vitória. Hoje dá quase R$ 10 milhões. A ideia é ter R$ 16 milhões. A outra renda seria o sócio torcedor do Vitória. O Vitória hoje tem dez mil pagantes, que dá por volta de R$ 550 mil, que é pouco", contou o presidente do Vitória.

A Série B do Brasileiro começa no dia 14 de abril e o primeiro adversário rubro-negro na competição é a Ponte Preta.