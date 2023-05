Presidente do Vitória projeta naming rights e cobertura para o Barradão

Uma cobertura para o Barradão deve ser construída nos próximos três anos. É o que projeta o atual presidente do Vitória, Fábio Mota. Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (3), o dirigente explicou que os recursos financeiros para a obra serão obtidos através da venda do naming rights do estádio e que já há uma negociação em andamento com este objetivo.

"Temos um grande projeto que é cobrir o Barradão. Nunca escondi de ninguém. Estamos negociando naming rights do estádio. O recurso vai ser único e exclusivamente para fazer a cobertura do Barradão. Essa é a ideia. São projetos. Estou no meu quarto mês de mandato. A gente espera concluir isso nos nossos três anos de mandato", afirmou Fábio Mota, eleito no final do ano passado para presidir o clube no triênio 2023-2025.

Uma outra questão estrutural que gera preocupação de imediata é o alambrado do estádio, em que os torcedores costumam se pendurar para comemorar os gols marcados pelo time.

"Estamos fazendo um laudo para saber as condições do alambrado. Fazer um apelo à torcida para não subir ali. Se o alambrado cair, além de causar danos, pode causar danos ao estádio. O ideal era substituir por um acrílico, mas a gente não tem essa grana. A questão é preocupante. Vamos ter o laudo antes do jogo contra o Atlético. Segundo, fazer uma campanha para que a torcida não suba, ali não é lugar de subir", afirmou Fábio Mota.

Durante a entrevista, o presidente rubro-negro também apontou resoluções para outros problemas identificados no estádio:

Banheiros e estacionamento

"A questão do banheiro voltou a aparecer porque o estádio encheu. A acessibilidade do estádio, estava em uma reunião ontem, o Vitória tem vários projetos a serem executados, mas não dá para fazer de uma hora para outra. A questão do banheiro, a reforma já começou. A gente está fazendo a ampliação do banheiro de mulheres. Tem outras coisas que precisam ser melhoradas. Por exemplo, iluminação do estacionamento. A gente vai trocar toda por iluminação de LED, vamos construir um bar no estacionamento. Temos estacionamento novo do clube, que obras já começaram".

Nova cerveja no estádio

"Nosso contrato com a cervejaria anterior venceu. Aproveito para agradecer muito a ela. Chegou quando a gente estava na Série C, um dos piores momentos do clube. Queríamos muito dar sequência, mas quando tem contrato, ele depende das partes. Infelizmente o contrato venceu, mas não renovamos porque não teve um simbiose. Antes do jogo do Atlético-GO vamos fazer uma coletiva com a nova patrocinadora da área. Uma coisa que posso adiantar é que uma das exigências foi que a patrocinadora bancasse a estrutura do estacionamento. Além do contrato que ela vai pagar, ela vai bancar a construção do bar. Só de ativação são R$ 300 mil".

Ambulantes nas mediações do estádio e bar no estacionamento

"A gente vai ter uma reunião com os ambulantes ao redor, para explicar isso e dividir. Ninguém quer tirar o ganha-pão de ninguém. Estamos tentando organizar. Não vai mudar nada do que está acontecendo. Só vamos organizar. Como vamos ter uma marca de cerveja, vamos organizar para que a marca tenha vendido o produto dela. Vamos conversar com quem vende no estacionamento e para quem vende nos arredores. A gente está começando a limpar e fazer terraplanagem. Depois, vamos colocar asfalto fresado. Ideia é estar operando em, no máximo, 60 dias. Estacionamento maior que o atual. Estamos fazendo uma cerca no primeiro momento. Primeiro, estamos colocando a infraestrutura para ele funcionar da forma adequada".

Segurança no estádio

"Segurança pública é uma questão de estado. Quem diz isso não sou eu, é a constituição federal do Brasil. É competência do governo do estado da Bahia prover segurança pública para os seus. O Vitória não pode fazer segurança pública, pode fazer ação dentro do Barradão. Nós contratamos uma empresa de segurança, credenciada pela PF. Fora do estádio, a competência é da PM. Nós não podemos fazer isso. Tem uma taxa nos grandes eventos. A gente tem uma excelente relação com o BEPE. Ótima. Mas não depende do Vitória. Tem feito, da mesma forma que o Vitória conversa com a prefeitura sobre a questão do transporte. Como conversa com estado, pelo metro, conversamos com o BEPE. Mas segurança pública não é dever do Vitória. Uma das coisas levantadas para a gente, é iluminação no estacionamento. Estamos melhorando no estacionamento para ajudar".

Fogos na abertura dos jogos

"Ideia é fazer isso. Era uma demanda de muito tempo das Imbatíveis, que pedia muito isso. A gente sempre teve dificuldade financeira. Dessa vez a gente achou um parceiro que faz permuta com a gente. Preciso justificar para não achar que o Vitória está gastando dinheiro em fogos. A verdade não é essa. A gente faz permuta. Assim como tenho permuta com um torcedor fervoroso que faz manutenção do ar condicionado e não cobra nada, é assim que a gente vive, a gente encontrou permuta de fogos. Organizamos aquilo ali. A ideia é fazer todos os jogos aqui no Barradão. E vai ter novas surpresas. A gente pretende fazer no intervalo talk shows, tocar música, chamar os sócios".