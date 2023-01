Presidente do Vitória revela origem do dinheiro que encerrou transfer ban

A diretoria do Vitória anunciou nesta quarta-feira (4) a chegada de mais um patrocinador ao clube e a renovação do contrato de outro. A novidade é a parceria com o grupo Baianão Móveis, que passará a estampar a marca no calção de jogo do Leão.

A empresa prevê a realização de ações para atrair o torcedor. “Pensamos, por exemplo, na fabricação de um colchão exclusivo com o escudo do clube e o Vitória receberá bônus à medida que forem feitas as vendas do produto”, contou Rafael Bacetto, sócio-proprietário do grupo Baianão Móveis.

Além da nova parceria, uma já vigente teve o vínculo prolongado. A Uniagro estendeu seu contrato de patrocínio por mais um ano. O presidente do Vitória, Fábio Mota, também revelou que o parceiro pagou 30% do valor dos direitos econômicos do lateral direito Railan para que o atleta pudesse ser emprestado pela Jacuipense.

A empresa baiana de agronegócio também ajudou no pagamento do transfer ban, a proibição de registrar jogadores imposta pela Fifa em decorrência de dívida com outros clubes - no caso, Boca Juniors e Universidad Católica de Quito. A quitação possibilitou ao rubro-negro registrar jogadores no final do ano passado.

“Além de renovar, antecipou o patrocínio inteiro para pagar os transfer bans, é nosso apoiador do basquete. O Vitória precisava de um lateral direito, que todo mundo sabe que está difícil na praça. O Vila Nova e o Jacuipense não queriam simplesmente emprestar. Ele comprou 30% do Railan ao Jacuipense, contanto que ele fosse jogar no Vitória”, revelou Fábio Mota.

O Leão estreia na temporada 2023 na quinta-feira (5), às 19h30, contra o Cordino-MA, no Barradão, na pré-Copa do Nordeste.