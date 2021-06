Presidente em exercício da CBF garante Tite no comando da Seleção

Presidente em exercício da CBF após o afastamento de Rogério Caboclo, Antônio Carlos Nunes, mais conhecido como Coronel Nunes, garantiu o técnico Tite no comando da seleção brasileira. O dirigente de 82 anos afirmou que ainda não conversou com o treinador, mas que quer que o comandante siga no cargo.

"Não consegui falar com o Tite de ontem [domingo] para hoje [segunda]. A ideia era falar que a decisão veio pra minha mão. Gosto muito do trabalho dele. Ele é sério. Já sei como é. Não adianta que, por uma questão de vaidade, colocar fulano. Não funciona assim", disse, em entrevista ao jornal O Liberal.

"Eu digo assim: não estamos ganhando? Saímos vencedores da Copa América. E praticamente, classificados na Copa do Mundo. Se ganhar amanhã [terça-feira], vamos aos 18 pontos. Aquele ditado: em time que está ganhando não se mexe", seguiu.

Aos 82 anos, Coronel Nunes é o vice-presidente mais antigo da entidade e, por isso, vai ocupar a presidência da CBF. A princípio, ele fica por 30 dias na função, o tempo estabelecido para Caboclo permanecer longe da presidência. Caso ele seja afastado em definitivo, novas eleições serão convocadas para definir o substituto.

Caboclo tinha planos de trocar Tite por Renato Gaúcho no comando da seleção. Isso aconteceria após o jogo contra o Paraguai, na terça-feira (8), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O dirigente, porém, foi afastado do cargo pela Comissão de Ética da CBF no domingo (6), após a denúncia de assédio moral e sexual por uma funcionária da CBF. Ele negou as acusações.