Presídios baianos terão visitas suspensas por 15 dias, diz sindicato

O Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb) informou, na noite desta terça-feira (17), que, por causa da ameaça do coronavírus, as visitas às unidades prisionais de todo o estado serão suspensas durante 15 dias a partir de 19 de março. A entidade disse que a medida foi adotada pelo Governo do Estado após apelo feito pelo próprio sindicato junto a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) e Ministério Público Estadual (MPE).

Ainda conforme o Sinspeb, o acordo aconteceu durante reunião nesta terça, na qual o secretário da Seap, Nestor Duarte, informou que foram adquiridos materiais de prevenção ao coronavírus como máscaras, luvas, álcool em gel e sabonete líquido para proteção dos servidores. Os trabalhadores de presídios serão testados diariamente nas prisões e a suspensão das visitas serão reavaliadas e, a depender do quadro da epidemia, a medida pode ser prorrogada.

"Continuaremos atentos às medidas destinadas à proteção dos servidores para garantirmos segurança para todos!", destacou Reivon Pimentel, presidente do sindicato.

Procurada, a Seap disse que só se manifestaria após publicação de ato no Diário Oficial, que deve acontecer nesta quarta (18).