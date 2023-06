Preso homem que ateou fogo e matou morador de rua em Ilhéus

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quarta-feira (31), o mandado de prisão preventiva, por homicídio qualificado, do suspeito de matar um homem em situação de rua em Ilhéus, no sul da Bahia. O nome do empresário não foi divulgado pela polícia.

O crime aconteceu no dia 25 de janeiro, na Avenida Itabuna. Câmeras de segurança flagraram toda a ação. As imagens mostram quando o suspeito chega de carro, por volta das 6h30, desce com um galão na mão, contendo material inflamável, e entra no galpão abandonado de uma antiga concessionária.

Logo depois o morador de rua aparece saindo do galpão com o corpo em chamas.

Rodrigo Souza Santana, 44 anos, chegou a ser socorrido e transferido para Salvador em uma UTI aérea, mas não resistiu aos ferimentos e morreu uma semana depois.

Segundo a TV Bahia, Rodrigo havia roubado uma peça de um caminhão do estabelecimento comercial do suspeito.