Preso homem que vendia dinheiro falso em Itapetinga

Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Civil de Itapetinga, pelo crime de moeda falsa. As informações sobre o paradeiro do suspeito foram repassadas pela Polícia Federal, resultado da Operação Carcará, que culminou no cumprimento de um mandado de prisão expedido pela 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.

Ele estava foragido e, para fugir da Justiça, abriu um estabelecimento comercial no bairro Nova Itapetinga. Foram apreendidos três celulares e dois notebooks que estavam no local do cumprimento da determinação judicial.

O suspeito passou por exames de lesões corporais, está custodiado em uma unidade policial da região e será encaminhado ao sistema prisional.