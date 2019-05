Preso, soldado diz que matou namorada acidentalmente em Goiás

O soldado da Força Nacional Josimar Pereira Silva, 29 anos, que matou a namorada Nathalia Lima Costa, 25, afirmou que o tiro que a atingiu foi acidental. O caso foi em Jataí, Goiás. Nathalia foi achada morta dentro da casa da família do soldado na quinta-feira (9). O acusado foi ouvido pela polícia e afirmou que o disparo aconteceu sem intenção durante uma briga motivada por uma suposta traição da vítima. A informação é do G1.

“Ele disse que a namorada pegou a arma que ele guardava embaixo do travesseiro, apontou e teria dito: ‘Se você me deixar, você não vai ser de mais ninguém’. Nisso ele foi se aproximando e, quando segurou no cabo e no cano, entraram em disputa pela posse e houve o disparo”, diz o delegado Marlon Souza.

Agora, o delegado espera pelos laudos da perícia para verificar se eles comprovam ou não o que disse o soldado. "A versão de legítima defesa é frágil, comum à dita pela maioria dos agressores de mulheres. Temos um indicativo que o laudo de exame cadavérico indica versão diferente. Também aguardamos o laudo de local de crime e de caracterização e eficiência da arma", acrescenta.

Josimar fugiu depois de balear Nathalia, mas se entregou na delegacia na sexta-feira, sendo preso em flagrante.

O casal vivia um relacionamento à distância. Nathalia morava em Rio Verde, em Goiás, e o soldado estava em Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde trabalha no presídio.. No dia da morte, ele estava de folga na casa dos parentes, na cidade goiana de Jataí, e Nathalia foi visitá-lo. O soldado contou que viu uma mensagem no celular de Nathalia, que apagou rapidamente e levantou sua desconfiança. "Ele questionou o motivo de ter apagado e se ela o estava traindo. Segundo ele, ele falou: ‘Não estou traindo como deveria trair’”, diz o delegado.

O soldado conta que depois se levantou e pediu que Nathalia se arrumasse que ele iria levá-la de volta para Rio Verde. O militar então pegou a arma e foi aí que houve a disputa pelo revólver, de acordo com seu depoimento.

Fuga

Depois do disparo, Josimar deixou Nathalia no local e fugiu. Ele ficou escondido em um matagal da cidade. Na noite de quinta, ligou para um amigo e depois foi se encontrar com advogados. No dia seguinte, se entregou acompanhado de integrantes da Força Nacional.

O delegado já pediu que a prisão seja convertida para preventiva. O militar deve ser indiciado por feminicídio.