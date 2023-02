Preso suspeito de enviar áudios com ameaças de morte para ex-companheira na Bahia

Um homem que estava ameaçando de morte a ex-companheira em Nova Viçosa, no sul do estado, foi preso em flagrante, na manhã desta sexta-feira (3), por policiais da Delegacia Territorial (DT) do município.

De acordo com a denúncia realizada pela vítima, o suspeito estava enviando mensagens de voz, por meio de um aplicativo, declarando que havia viajado de Minas Gerais para Bahia e pretendia matá-la.

O homem está custodiado na unidade policial, à disposição do Poder Judiciário. Esta é a segunda prisão relacionada à violência contra mulher, realizada por equipes da DT/Nova Viçosa, nesta semana.