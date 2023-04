Preso suspeito de se masturbar em ônibus escolar no interior da Bahia

Um homem, de 21 anos, acusado de se masturbar dentro de um ônibus escolar no município de Quinjingue teve o mandado de prisão cumprido na manhã desta terça-feira (11), pelo crime de importunação sexual por policiais da Delegacia Territorial daquele município, com o apoio do Serviço de Investigação da DT de Euclides da Cunha e a Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) da Polícia Militar. O crime ocorreu em outubro de 2022.

Ele foi localizado em sua residência, no Povoado Lagoa da Barra. “Durante as investigações, identificamos que ele é filho de um professor , entrou no ônibus sem autorização do motorista e passou a se masturbar na frente dos alunos. Os pais procuraram a delegacia e um Inquérito Policial foi instaurado”, explicou o coordenador da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Euclides da Cunha), delegado Paulo Jason.

O homem teve o mandado cumprido, foi ouvido e encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e seguirá para o Sistema Prisional ficando à disposição do Poder Judiciário.