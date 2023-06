Preso suspeito de sequestrar casal e funcionária em Senhor do Bonfim

O suspeito de sequestrar um casal proprietário de uma farmácia e uma funcionária no município de Senhor do Bonfim, no norte baiano, foi preso na manhã desta sábado (10). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o criminoso foi alcançado por equipes do 7⁰ Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Irecê). As três vítimas também foram resgatadas em Morro do Chapéu.

Os criminosos raptaram as três vítimas, na manhã desta sexta-feira (9), em Senhor do Bonfim. Os suspeitos tentaram roubar o carro do casal quando foram surpreendidos pela Polícia Militar. Durante a fuga, houve troca de tiros, mas ninguém se feriu. Os bandidos seguiram em direção a Campo Formoso com os reféns dentro de dois veículos - o do casal e o veículo usado pelos bandidos na ação.

Equipes do 6⁰ e 7º BPMs, 24ª CIPM, Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Semiárido e Batalhão de Polícia Rodoviária trocaram informações e realizaram um bloqueio nas estradas conseguindo alcançar dois suspeitos.

Houve troca de tiros e dois homens que estavam no carro roubado foram baleados. Ele foram socorridos pela PM para o Hospital São Francisco de Campo Formoso, mas não resistiram. Com os suspeitos a polícia informou que encontrou duas armas carregadas, celulares e dinheiro.

Divulgação/PM

Outros criminosos furaram o bloqueio e se deslocaram para o município de Morro do Chapéu com as vítimas, que aproveitaram uma pane e fugiram para uma residência.

As três pessoas sequestradas foram resgatadas em um imóvel, na zona rural, e levadas para o hospital. Em seguida, seguiram para Senhor do Bonfim com uma equipe do 7º BPM.

Um homem de 33 anos que participou do crime foi localizado, preso e encaminhado para Delegacia Territorial de Irecê. Segundo o comandante do 7⁰ BPM, tenente-coronel Júlio César Ferreira, o homem já tinha sido capturado com grande quantidade de cocaína no ano passado.

Um veículo e joias da vítimas foram recuperados na ação.