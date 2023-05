Preso trio que faria homenagem em velório para suspeito de matar PM

Três criminosos integrantes de uma facção com atuação no Nordeste de Amaralina foram presos na tarde desta terça-feira (23), com um carro roubado. O trio tinha ido buscar as camisas confeccionadas para homenagear um dos suspeitos de matar o soldado Gleidson Santos de Carvalho.

As roupas, segundo o trio, seriam utilizadas durante o enterro do criminoso, programado para quarta-feira (24). Os três suspeitos utilizavam um carro modelo Agile, quando foram abordados por militares da Operação Apolo.

O automóvel foi roubado na noite de segunda-feira (22), no bairro de Ondina. A vítima informou que três homens usaram uma arma de fogo para ameaçá-la e levaram o carro.

Os criminosos e o veículo roubado foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Relembre o caso

O policial militar Gleidson Santos de Carvalho, de 33 anos foi morto na manhã desta sexta-feira (19), durante assalto a uma loja de celulares na Rua Senador Theotônio Vilela, no Parque Bela Vista, em Salvador. O policial, que era dono do estabelecimento, tentou reagir. Toda a ação foi filmada pelas câmeras de segurança do local.

Conforme mostram as imagens, Gleidson tenta pegar a arma na cintura, mas é baleado por outro integrante do grupo armado. A vítima foi socorrida por enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE) em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia trata o caso como sendo de latrocínio, crime de roubo seguido de morte. Isso significa que a morte não foi premeditada, de acordo com a Polícia Civil. Conforme informações, na ação, foram levados aparelhos celulares e a arma da vítima.

Suspeitos mortos

Até o momento quatro suspeitos de participar do crime já foram mortos em confronto com a Polícia Militar.

O primeiro suspeito foi morto na noite da sexta-feira (19), depois de uma troca de tiros no bairro de Pernambués. Equipes da Rondesp Atlântico encontraram o suspeito depois de denúncias anônimas. O carro usado no roubo e morte do soldado foi localizado na Rua da Sergipana. Um grupo armado no local reagiu à chegada da PM atirando e houve confronto, segundo a polícia.

O segundo suspeito de ter participado do crime foi morto pela polícia na madrugada de domingo (21). De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, integrantes do batalhão receberam informações, via Disque Denúncia, de que um grupo de pessoas apontadas como responsáveis por assassinatos em Salvador estavam na rua São Carlos, em São Cristóvão.

Os policiais começaram a fazer buscas na região conhecida como Planeta dos Macacos até que localizaram os suspeitos. Ainda segundo a assessoria, os homens atiraram em direção aos policiais, quando perceberam a presença das equipes. O suspeito foi encaminhado ao Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estava com uma pistola Taurus calibre 9mm e um tablete de maconha.

O terceiro envolvido no latrocínio do soldado Gleidson Santos de Carvalho foi morto pela polícia no Nordeste de Amaralina, nesta terça-feira (23). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), ele foi responsável por segurar a arma do soldado durante a ação.

O traficante foi encontrado por uma equipe da Rondesp Atlântico. Junto a outros comparsas, ele entrou em confronto com os PMs e acabou atingido. Segundo a SSP, ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito de ser o responsável pelos tiros que mataram o soldado foi morto pela polícia na noite da segunda-feira (22), em Conceição do Jacuípe. Com ele, foram apreendidos uma pistola, um carregador alongado e munições. O homem, que não teve nome divulgado, foi localizado após trabalho conjunto das polícias Civil e Militar, com ajuda de drones e cães farejadores. O trabalho de investigação e denúncias levaram a polícia até a Rua B, no Centro da cidade. Um homem armado foi encontrado no local e foi perseguido pelos policiais.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), durante a fuga ele entrou nos fundos de uma casa e começou a atirar contra os policias. Houve revide, dando início a um confronto. O homem ficou ferido e, socorrido, acabou morrendo.