Pressionado, Burse afirma que decisão de demiti-lo cabe à diretoria

O empate sofrido no último minuto diante do Santa Cruz pela estreia da Copa do Nordeste no sábado (21), em jogo que terminou 1x1, balançou ainda mais o cargo do técnico João Burse à frente do Vitória. Após o jogo, durante entrevista à imprensa, o treinador comentou sobre a possibilidade de ser demitido da equipe com a sequência de maus resultados.

Burse ressaltou que a decisão pertence à reitoria rubro-negra: “Eu sou profissional do futebol e a gente vive por resultados. Se for uma decisão de demissão, isso faz parte do futebol e a gente tá preparado para isso. Uma decisão da diretoria e se eles acharem que sou eu o culpado, então não preciso ser mais o culpado. A decisão é deles”, afirmou o treinador.

Agora o Vitória terá uma sequência de três partidas seguidas pelo Campeonato Baiano e tem a chance de se recuperar na competição. O primeiro duelo será justamente contra o adversário direto na zona de rebaixamento do estadual, o Doce Mel, que ainda não venceu. Burse afirmou que entende os questionamentos diante do seu trabalho e da pressão jogada pela torcida.

“Como falei e volto a repetir: nós trabalhadores do futebol estamos acostumados com pressão e infelizmente não estamos passando por um momento bom. E a gente sabe que a pressão vai acontecer, o torcedor também está no direito dele de protestar e é como eu disse, a decisão é da diretoria. Se a diretoria achar que eu sou o culpado, o João Burse está fora. Se eles acreditarem, o trabalho continua”, completou.

A bola rola para Vitória e Doce Mel na próxima quinta-feira (26), às 19h15. O adversário pode ultrapassar o Leão caso vença o Bahia de Feira neste domingo (22), às 16h.