Pressionado, Vitória tenta espantar má fase em estreia na Copa do Brasil

Tudo ou nada. É isso que valem as próximas competições ao Vitória. Depois de cair no Campeonato Baiano, o rubro-negro sofreu uma nova consequência: de não ter garantida a vaga na Copa do Brasil de 2024. Em meio ao cenário de indefinição, não há muito tempo para lamentar. O Leão está na edição de 2023 do mata-mata, e precisa fazer bonito para não piorar ainda mais uma temporada que já começou ruim.

A estreia será nesta quarta-feira (1º), às 15h30, contra o Nova Iguaçu. Por estar melhor posicionado no ranking de clubes da CBF, o time vermelho e preto atuará fora de casa, no estádio Jânio Moraes, mas com a vantagem do empate.

Em entrevista nessa semana, o meia Thiago Lopes assumiu que o duelo ganha ainda mais importância pela má fase do Leão. Desde que o técnico Léo Condé assumiu, a equipe ainda não ganhou. Foram cinco partidas à frente do time, com três empates e duas derrotas - rendimento de apenas 20%.

"Claro que a gente traz uma responsabilidade maior do que aquilo que poderia. São cinco jogos sem vencer. Mas a gente tem convicção, a gente está tranquilo. Tenho certeza que a gente vai sair com o resultado positivo. Não é um momento bom, mas tudo pode mudar. Se ganharmos, tenho certeza que vai começar a vir a sequência de vitórias", afirmou.

Para isso, será preciso melhorar o desempenho fora de casa. Foram seis jogos como visitante na temporada, com um triunfo, um empate e quatro derrotas. Se perder nesta quarta, o Vitória estará eliminado. Além disso, uma das grandes fraquezas tem sido a defesa. Nestas seis partidas longe do Barradão, o Leão foi vazado 11 vezes - uma média de quase dois gols sofridos por duelo.

Para o duelo, Condé vai contar com os retornos do meia Gegê, recuperado de lesão, e do lateral-esquerdo Lazaroni, poupado na última partida em razão do desgaste muscular. Um possível Vitória tem: Lucas Arcanjo, Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Eduardo, Diego Torres; Thiago Lopes, Léo Gamalho e Osvaldo.

Caso avance, o rubro-negro irá encarar na segunda fase o Nova Mutum-MT. O Azulão aplicou 4x2 no Londrina - que será rival do Vitória na Série B - e se classificou pela primeira vez para a etapa seguinte.

O Nova Iguaçu, por sua vez, está invicto no Laranjão - como é conhecido popularmente o estádio Jânio Moraes. Foram quatro jogos disputados no local na temporada, todos pelo Campeonato Carioca, com dois triunfos e dois empates. Como mandante, o 'Carrossel da Baixada' tem ainda uma derrota, para o Vasco, mas a partida aconteceu no Mané Garrincha, em Brasília. Em termos gerais do estadual, a equipe ocupa a 8ª colocação (de 12), com 10 pontos.

Novo regulamento

Ficar de fora da próxima Copa do Brasil seria um baque grande ao Vitória, um dos recordistas de participação na competição. Nesta temporada, o clube irá para sua 34ª disputa, de 35 edições já realizadas. Apenas o Atlético-MG ostenta a mesma marca. O Leão só ficou fora da edição de 1992, e o Galo, de 1993.

Mais que isso, o rombo seria também financeiro. Apenas por participar desta edição, o clube vermelho e preto recebe R$ 1,25 milhão. Se avançar, levará mais R$ 1,4 milhão. No ano passado, quando chegou até a terceira fase, o Vitória embolsou cerca de R$ 3,3 milhões. Caso alcance a mesma etapa, garante um total de R$ 4,75 milhões. São valores importantes a um clube que segue ajustando seus cofres.

O péssimo desempenho no Baianão não é novidade, com o Vitória acumulando eliminações na fase de grupos de forma consecutiva desde 2018. Mas, até então, o Leão não tinha a participação na Copa do Brasil ameaçada. O clube se salvava porque algumas vagas do torneio nacional eram distribuídas de acordo com o ranking da CBF.

O critério de classificação para 2024, porém, mudou. Agora, a Bahia vai ser representada no mata-mata brasileiro apenas por três equipes: os três primeiros colocados do estadual.

Com a queda no Baianão, o Vitória só garante sua vaga se conquistar algum título na atual temporada: da própria Copa do Brasil, da Copa do Nordeste ou da Série B. Pelo mata-mata nacional, o cenário remoto. Mas vale lembrar que o Vitória já disputou a final uma vez: na edição de 2010. O campeão, porém, foi o Santos, então comandado por Neymar, Robinho e Ganso.