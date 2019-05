Prestes a completar 80 anos, Antonio Pitanga estrela Embarque Imediato

O ator baiano Antonio Pitanga estrela o espetáculo Embarque Imediato, que estreia no dia 23 de maio, na Sala do Coro do TCA. Dirigida por Marcio Meirelles e com texto de Aldri Anunciação, a peça fica em cartaz de quinta a domingo, até 16 de junho. Continuação da trilogia iniciada pelo espetáculo “Namíbia, Não!”, a montagem traz como tema a diáspora africana e suas implicações no mundo contemporâneo, trazendo de volta à cena baiana o ator Antônio Pitanga, que em junho completa 80 anos de vida.

"É um texto para homenagear o aniversário de Pitanga, que viu Namíbia, viu O Campo de Batalha, e se identificou muito. A gente se 'namorou' um tempo e eu acabei escrevendo um texto para ele atuar, realizar o sonho de atuar com o filho dele, o Rocco Pitanga, e ter a Camila também trabalhando em off, com voz gravada. É uma peça que eu escrevi que tem os três Pitanga na cena", explica Aldri Anunciação.

Embarque Imediato narra o encontro de um jovem brasileiro ocidentalizado com um africano descendente dos agudás, escravos libertos que retornavam à África e que falam português. “Os dois perderam o passaporte e estão detidos no aeroporto. Ali desenvolvem um debate sobre a diáspora”, antecipa Aldri, que escreveu o texto, em 2015, depois de um encontro com um nigeriano numa conexão em Londres. A estrutura da peça é de teatro-debate, cuja discussão gira em torno da diáspora brasileira. O texto já havia sido lido por Antonio Pitanga na Mostra Nova Dramaturgia Melanina Acentuada, em agosto de 2016.

Pitanga completa 80 anos no próximo dia 13 de junho. Desses, 60 são dedicados à arte. O baiano participou de importantes movimentos artísticos do país, como o Cinema Novo e o Cinema Negro trabalhou com cineastas respeitados, dentre eles Glauber Rocha, ocupou espaços na TV, foi samba-enredo de escola de samba, a Unidos do Porto da Pedra, em “Antonio Pitanga, um negro em movimento”, e recebeu uma homenagem no Prêmio Braskem no ano passado.