Prestes a ser extinta, Conder fecha contrato de R$ 36,5 milhões

Prestes a ser extinto na reforma administrativa proposta pelo governador Rui Costa, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) fechou contrato de R$ 36,5 milhões para ampliação do Hospital Regional Clériston Andrade, em Feira de Santana. A escolha da empreiteira responsável pela obra - a Metro Engenharia - foi feita por meio de concorrência, com pagamento mensal em regime de empreitada - aquele em que os repasses são feitos de acordo com etapas de execução. Fora o alto valor sob o guarda-chuva de uma empresa pública em vias de extinção, chama atenção também o escopo do contrato. Geralmente, reformas ou construção de unidades médicas ficam a cargo da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).

Linha esticada

Já a Bahia Pesca, que deve ser privatizada ou remodelada através de parceria público-privada (PPP), prorrogou por mais 12 meses o contrato com uma empresa de manutenção no valor global de R$ 390 mil.

Minha pena, minha vida

Condenado da Lava Jato, o ex-deputado federal Luiz Argôlo pediu redução da pena que cumpre na Penitenciária Lemos de Brito por bom comportamento e por ter trabalhado como faxineiro na prisão. Segundo a defesa do político, Argôlo trabalhou de 3 de abril a 28 de novembro, durante 239 dias sem cometer falta disciplinar. Com isso, quer abater 80 dias dos 12 anos e oito meses de cadeia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Roda-gigante

Dirigentes da Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac) foram avisados de que, a partir de janeiro, o comando do órgão será ocupado por apadrinhados do deputado federal Valmir Assunção (PT). As trocas incluem a saída da ex-secretária do senador eleito Jaques Wagner (PT), Regina Affonso, chefe da fundação que cuida de menores envolvidos em crimes.

Saída pela direita

Após a fusão com o PCdoB, o deputado federal do PPL Uldurico Pinto avisou que deixará a sigla. Disse não saber para onde vai, mas que já recebeu convites de presidentes de partidos.

Teste político

O deputado estadual eleito Capitão Alden (PSL) diz ter feito processo seletivo para escolher os nomes que integrarão seu gabinete. Contudo, o “vestibular” de Alden foi feito por seu advogado, sob critérios não detalhados. De acordo com Alden, 160 pessoas se inscreveram para 13 das 26 vagas que dispõe na Assembleia, fizeram provas e se submeteram a entrevistas. Os 13 cargos restantes, assegurou, não serão totalmente preenchidos. No máximo, salientou, vai contratar mais dois.

Bate e volta

Proprietária do falecido Salvador Praia Hotel, a construtora Moura Dubeux apresentou ao prefeito ACM Neto (DEM) um novo destino ao empreendimento, fechado há quase dez anos. O modelo, no entanto, foi rejeitado por interferir demais na paisagem da orla.

Entre os azuis e os vermelhos, mais uma vez os azuis estiveram em alta Lídice da Mata,

senadora e deputada federal eleita pelo PSB, ao criticar a escolha do deputado estadual Nelson Leal (PP) para presidir a Assembleia, com aval do governador Rui Costa (PT)





Pílulas

Alô alô - O quase ex-futuro ministro da Educação do próximo governo, Mozart Neves Ramos, diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna, fará palestra amanhã em Salvador, no Senai-Cimatec de Piatã, em seminário promovido pelos tribunais de contas do Estado e dos Municípios.

Chega mais - Na próxima sexta, quem desembarca na cidade é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Maia será a estrela do último evento do Grupo de Líderes Empresariais (Lide) na Bahia em 2018.