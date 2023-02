Preta Gil cancela apresentações no Carnaval para tratar câncer: 'Foco na cura'

A cantora Preta Gil anunciou, nesta quarta-feira (1º), o cancelamento dos seus compromissos de Carnaval, incluindo o tradicional Bloco da Preta, que desfilaria no próximo dia 12 de fevereiro, no Rio de Janeiro. De acordo com a nota publicada nas redes sociais, a artista se dedicará totalmente ao tratamento que faz contra um câncer no intestino descoberto este mês.

"Todos que convivem comigo e me conhecem, sabem o quanto o carnaval é importante pra mim e pros meus fãs, um momento mágico que celebramos a vida e o amor. Este ano não conseguirei realizar os blocos, vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura, mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente!", disse Preta.