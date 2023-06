Preta Gil canta com Ivete durante festa em SP: “Eu ainda sei cantar”

Preta Gil esteve nesta quinta-feira (8) no trio elétrico de Ivete Sangalo, onde acompanhou todo o show da amiga. Em um momento da apresentação, ela também soltou a voz, emocionando o público. Em meio ao tratamento de um câncer no intestino, poucos dias depois de fazer sua última sessão de quimioterapia, a cantora chegou na Micareta São Paulo com Veveta, Gominho, Priscilla Alcântara e Hugo Gloss.

Com cuidados redobrados por conta do tratamento, a filha de Gilberto Gil compareceu ao Sambódromo do Anhembi, onde o evento foi realizado, de máscara de proteção facial. As cantoras fizeram o público cantar junto o hit Sinais de fogo. “Eu ainda sei cantar”, disse Preta Gil, que foi ovacionada pelos foliões. “Receba aí esse amorzão”, respondeu Ivete.

O clima de carnaval tem tomado conta de São Paulo neste feriado de Corpus Christi. Nesta quinta (8), Ivete e Claudia Leitte agitaram o público da Micareta São Paulo, que tem produção dos baianos do Grupo San Sebastian. Na sexta-feira (9) se apresentam Gloria Groove, Daniela Mercury e Alinne Rosa. Já no dia 10, o evento encerra com shows da Timbalada, Pabllo Vittar e Lexa.

Esta será a primeira vez que o Sambódromo do Anhembi recebe apresentações em trios elétricos. O show da cantora Ivete Sangalo durante a Micareta São Paulo terá toda a emissão de Gases de Efeito Estufa neutralizada por meio dos créditos de carbono.