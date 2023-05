Preta Gil comemora volta ao trabalho e brinca com colegas

Em tratamento contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil, de 48 anos, comemorou o retorno ao trabalho em uma postagem nas redes sociais na noite desta segunda-feira (22). A artista foi recebida com festa pelos funcionários da Mynd, empresa da qual ela é sócia diretora.

“Minha primeira reunião do ano e sou recebida assim, com flores. Vamos ver o relatório de vendas”, brincou Preta em postagem nos stories do Instagram direto da sede da agência digital, em São Paulo.

Num vídeo, a cantora mostrou mais presentes que ganhou dos funcionários, além dos cartões e flores. “Mônica fez a surpresa para mim. Dose diária de carinho. Tem vários bilhetinhos, de várias pessoas de vários departamentos. Que amor. Amei. Todo dia vou ler”, afirmou.

Na timeline, ela também publicou foto com parte dos funcionários. “Que felicidade!!! A primeira reunião de trabalho do ano !!! Vamos voltar time!!!!! @music2mynd amo vocês !!!!”, escreveu.