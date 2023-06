Preta Gil comenta sobre separação polêmica: 'Antes só do que mal acompanhado'

A cantora Preta Gil, de 48 anos, terminou o relacionamento com o ex-marido, Rodrigo Godoy, há alguns meses após perceber que o casamento não estava dando mais certo, além de descobrir uma traição durante o tratamento contra o câncer no intestino.

Nesta segunda-feira (12), Dia dos Namorados, a famosa resolveu comentar sobre a data comemorativa, que celebrou solteira após nove anos de relação com o ex-companheiro.

"Sabe aquele ditado: antes só do que mal acompanhado? Então, foi esse sentimento que me fez escolher estar só nesse processo difícil e doloroso que estou passando, e consequentemente no Dia dos Namorados", iniciou a cantora.

Ainda no desabafo compartilhado nas redes sociais, a filha de Gilberto Gil, que celebrou a data com Fernanda Paes Leme e Carolina Dieckmann, revelou que muitas pessoas estão namorando ou casadas, mas a sensação de infelicidade é ainda maior.

"Temos tanto, mas tanto o que questionar. Tanta gente namorando ou casada, mas infeliz, só porque acham que estar só é algo que nos diminuiu. Acredite, estar só pode ser transformador, e eu escolhi isso. Para quem ainda não entendeu, me separei antes de descobrir a traição", finalizou.