Preta Gil desabafa sobre piora na saúde: 'O mês mais difícil da minha vida'

A cantora Preta Gil, de 49 anos, compartilhou com os milhares de seguidores sobre os dias em que precisou ficar internada no hospital para tratar o câncer no intestino.

Nesta segunda-feira (1°), ela comentou sobre a luta diária para se manter bem, mesmo com as doses de remédios e tratamentos pesados. Ela refletiu, também, sobre a rede de apoio que tem recebido de amigos e familiares.

"Um resumo do mês de abril, sem a menor dúvida o mês mais difícil e desafiador da minha vida. O mês onde eu renasci e tive uma segunda chance de ter o privilégio de desfrutar a vida com suas dores e delícias! Sou muito grata a Deus, meus orixás, minhas santinhas e todas as energias espirituais que me trouxeram de volta. A vida é linda, e eu tenho a sorte em ter uma família que é meu alicerce e amigos que são meu porto seguro! Sou toda gratidão", disse.

Na foto, é possível ver o filho, Fran Gil, os amigos Gominho e Carolina Dieckmann, além do pai, Gilberto Gil, ao lado da artista durante os tratamentos. Entretanto, o marido da artista, Rodrigo Godoy, não foi visto.