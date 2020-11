Preta Gil diz que herdou fãs de Ivete no início da carreira: 'Me ajudou muito'

Foto: Reprodução/Instagram

Preta Gil revelou que recebeu uma ajuda muito importante de Ivete Sangalo no início da sua carreira, durante uma entrevista em live no Instagram da atriz Isabel Fillardis, na quarta-feira (4).

A filha de Gilberto Gil contou que no começo da sua trajetória musical não tinha um grande público. Então, Ivete pedia para que seus fãs comparecessem nos shows de Preta para prestigiá-la.

"Quando eu comecei minha carreira, a Ivete me ajudou muito. Eu fazia um show no Rio [de Janeiro] que ela ia de vez em quando. Às vezes 'brotavam' uns fãs dela. Eu herdei muitos fãs", contou.

A artista também falou sobre a pressão para lançar novas músicas. Porém, ela disse que ainda não se sente confortável devido à pandemia. "Nesse mercado que a gente vive é muita cobrança. Eu não estou tendo felicidade pra gravar nada, se fulano gravou que bom pra ele. Eu tomo as dores do mundo. Eu ainda estou de quarentena. As coisas ainda estão muito estranhas para mim."

Preta teve covid-19 logo no início da pandemia e destacou que, apesar da saudade que sente dos fãs, está priorizando o cuidado com a sua saúde. "Eu continuo em casa, tomando meus cuidados. Queria tá fazendo show? Queria! Queria estar com a minha banda? Queria! Queria estar com a minha equipe? Queria! Mas não é [o momento] para isso."

Assista à live.