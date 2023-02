Preta Gil faz Carnaval em casa após não sair com 'Bloco da Preta'

Ainda em tratamento contra o câncer, a cantora Preta Gil, de 48 anos, recebeu amigos baianos que estavam realizando diversos shows no Rio de Janeiro no último domingo (26), encerrando as apresentações do Carnaval carioca.

A famosa reuniu os amigos em sua mansão, recebendo nomes de peso, como Márcio Victor do Psirico, Saulo Fernandes, a atriz Alice Wegmann e Thales Bretas, além do pai, Gilberto Gil e boa parte da família, o filho Francisco Gil, a neta, Sol de Maria, a irmã, Bela Gil.

O viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, gravou a cantora soltando a voz com os amigos e ficou emocionado ao vê-la feliz. "Que emoção te ver cantando e bem, celebrando a vida, Pretinha! Te amo, foi lindo", escreveu.

Desde o dia 10 de janeiro, Preta Gil está fazendo tratamento para eliminar o adenocarcinoma no intestino. Recentemente, ela ficou afastada das redes sociais devido os efeitos colaterais da quimioterapia.