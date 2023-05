Preta Gil faz outro desabafo sobre separação: 'Dor da decepção da traição'

A cantora Preta Gil, de 48 anos, resolveu desabafar novamente sobre a vida pessoal e, principalmente, em relação ao caso envolvendo o ex-marido, Rodrigo Godoy. Há alguns dias, ela citou sobre a separação, sem falar sobre o ex-companheiro.

A famosa, que está tratando um câncer no intestino, resolveu comentar com os seguidores na madrugada desta sexta-feira (26) sobre os sentimentos pessoais.

De início, ela comentou que conseguiu fazer coisas que antigamente não conseguia fazer, como andar de quadriciclo no parque do Ibirapuera, além de ter ido se divertir jogando boliche.

Em seguida, Preta comentou sobre o amor da família, principalmente após dores emocionais que sofreu, citando traição.

"Esse amor me motiva a reagir, mesmo com tantas dores físicas e emocionantes. Não me permito mais não aproveitar a vida. A dor da decepção da traição não pode me paralisar. Dia após dia eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir", finalizou.

Vale lembrar que o boato de que Rodrigo Godoy teria traído Preta circulou logo após ela ter uma recaída da doença, em março deste ano. O ex-companheiro da famosa foi flagrado aos beijos com a stylist de Preta.

