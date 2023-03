Preta Gil posta foto pessoal com Ivete Sangalo e agradece pelo apoio contra câncer

A cantora Preta Gil, de 48 anos, não poupou esforços ao rasgar elogios à amiga Ivete Sangalo, que esteve com a artista há alguns dias. A baiana de juazeiro tem ficado mais próxima à filha de Gilberto Gil após o diagnóstico de câncer no intestino.

Preta compartilhou várias fotos mostrando a interação de Ivete Sangalo com ela, além de outras famosas, como Fernanda Paes Leme e Carolina Dieckmann. Na legenda, a cantora agradeceu por ter recebido tanto carinho de pessoas queridas em sua vida.

"Tê-los ao meu lado me toca de uma forma muito profunda, por isso decidi mostrar um pouco desse colo! É um carinho que não cessa, que vai lá no fundo do meu coração e que quando não estou bem, são eles quem me abraçam, me dão força e me seguram", escreveu.

Em outros cliques, é possível ver famosos que sempre estão por perto de Preta, como o produtor Léo Fuchs, a maquiadora Soraya Rocha, o cantor Duh Marinho, a DJ Jude Paulla e o influenciador Gominho - que largou o emprego em Salvador para cuidar da amiga no Rio.

"Aqui tem só uma partezinha dos amigos que chegam a todo momento, mas quero que saibam que eu nunca vou parar de agradecer todos!!! Obrigada pelo cuidado, por estarem e por serem!!! Vocês fazem a diferença na minha vida, meus amigos amados", concluiu.