Preta Gil revela os sintomas antes de descobrir câncer no intestino

Preta Gil deu detalhes sobre seu tratamento e relatou os sintomas que sentia antes de ser diagnosticada com câncer no intestino. A cantora também abriu o coração em uma entrevista emocionante durante participação no Mais Você na última terça-feira (6).

Em janeiro de 2023, ela tornou pública sua luta contra a doença. Nesta semana ela se emocionou na última sessão de radioterapia.

A filha de Gilberto Gil contou para Ana Maria sobre os sintomas que sentia antes do diagnóstico: prisão de ventre exagerada (10 dias sem ir ao banheiro), fezes achatadas, sangue e muco nas fezes, picos de pressão alta e dor de cabeça.

"Fui ao banheiro normalmente e, quando fui andar até o banheiro, senti escorrer uma coisa nas minhas pernas. Quando olhei, era sangue. Mas não era pouco sangue, era muito sangue. Comecei a me sentir mal, fiquei tonta, tive um desmaio, me levaram às pressas para o hospital. Os médicos já pediram exames, tomografia, ressonância e, na primeira tomografia, já apareceu o tumor. Ele tem seis centímetros, ele é grande."

Preta aproveitou para reforçar a importância da prevenção, como fazer o exame de colonoscopia a partir dos 45 anos, principalmente para quem tem casos de câncer no intestino na família.

"Na colonoscopia, você descobre os pólipos... Não espere passar mal, sentir alguma coisa pra fazer. Os pólipos, eles tiram na hora, porque ele pode virar um câncer. O meu é um pólipo pequeno no meio de uma carne esponjosa. É muito importante a gente fazer colonoscopia".

"Cresceu muito a demanda desse exame. Muitos médicos que me atenderam falaram 'muita gente veio fazer'. Muitos amigos me falaram 'estou indo fazer colonoscopia por sua causa'."