Preta Gil revela que ex começou a traí-la na residência do casal

Preta Gil deu mais detalhes da traição no casamento dela com Rodrigo Godoy. Ele revelou para a cantora, que trata um câncer no intestino, que a pulada de cerca começou durante a pandemia, na residência onde vivia o casal.

A amante de rodrigo era a stylist da cantora. A funcionária ficou alguns dias na casa do artista, onde o caso iniciou.

Ela só foi desconfiar da infidelidade em janeiro, após a descoberta do câncer no intestino, quando o marido se distanciou. O personal trainer não a acompanhava mais ao hospital e nos tratamentos.

"Sabe aquele ditado: antes só do que mal acompanhado? Então, foi esse sentimento que me fez escolher estar só nesse processo difícil e doloroso que estou passando, e consequentemente no Dia dos Namorados", iniciou a filha de Gilberto Gil.

A cantora, no entanto, disse que acredita no amor, apesar de ter saído traumatizada da última relação. "Esse dia é angustiante para muitas pessoas solteiras, pois elas não entenderam o valor de se amar e se valorizar ainda. Vamos celebrar esse dia também, pelos que estão em um relacionamento saudável. Eu acredito no amor e seguirei acreditando, apesar do trauma", concluiu a artista.