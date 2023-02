Preta Gil revela que Silvio Santos cometeu gordofobia no camarim do SBT

A cantora Preta Gil, que está tratando de um câncer, foi a convidada da semana no podcast Quem Pode, Pod, apresentado pelas atrizes Giovanna Ewbank e Fe Paes Leme. Na conversa, a artista desabafou sobre a vida pessoal e situações constrangedoras que viveu ao longo dos anos.

Uma delas foi com o apresentador Silvio Santos, de 92 anos. Em um determinado dia, a cantora estava no SBT, quando encontrou o empresário no camarim. Entre uma conversa e outra, Preta revelou que o dono do Baú da Felicidade cometeu uma gordofobia que a deixou sem reação no momento.

"Tenho uma história que nunca contei. Fui no programa do Silvio Santos e aí eu fui no camarim dele, toda feliz, achei que ele ia me dar um programa no SBT... Aí ele virou para mim e falou assim: 'quero te dar uma dica maravilhosa'. Aí pegou um papel, uma caneta [e falou:] 'esse aqui é um médico endocrinologista maravilhoso, que eu estou indo, que olha, emagreci, você vai ficar ótima'. E me deu o papelzinho", disse.