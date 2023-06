Preta Gil se emociona em última sessão de radioterapia

A cantora Preta Gil, de 48 anos, se emocionou e deixou os internautas chorosos com o vídeo que compartilhou mostrando a última sessão de radioterapia que está fazendo para tratar o câncer no intestino, que quase a fez morrer após infecção.

Ela publicou a gravação na noite desta terça-feira (6), onde mostrava a chegada no hospital, a recepção dos profissionais de saúde, além da equipe médica com balões, bolo, salgadinhos e mensagens dos trabalhadores da unidade de saúde.

A DJ e influenciadora digital Ju de Paula, amiga pessoal de Preta, compartilhou também os detalhes da festa que fez junto ao pessoal do hospital. "Acabou! Vamos para a próxima etapa! Contigo sempre, te amo", escreveu.

Já a filha de Gilberto Gil escreveu que estava bastante grata pela atenção e carinho de todos. "À todos os profissionais da saúde no final do vídeo e os outros que não apareceram também, eu amo vocês! Obrigada por tanto amparo, acolhimento e carinho!", publicou.

Após a última sessão de radioterapia, Preta vai fazer novos exames para saber se está apta para a cirurgia, que poderá ocorrer em agosto, de acordo com a conversa que ela teve com a apresentadora Ana Maria Braga, no Mais Você.