Preta Gil tem efeitos colaterais após primeira sessão de quimioterapia

A cantora Preta Gil contou, em vídeo, aos fãs sobre a primeira semana de tratamento contra o câncer no intestino. Ela já começou a sentir os efeitos colaterais da quimioterapia, mas não quis entrar em detalhes sobre o que sentiu.

Preta ficou surpresa de já sentir os efeitos da medicação. "Fiz quimioterapia durante três dias. Momentos difíceis, mas muito reveladores. Não sei porque na minha cabeça coloquei que teria efeitos colaterais da quimio mais pra frente, mas é quase imediato", disse.

Ela também contou que cortou o cabelo e fez uma maquiagem para falar com os fãs. "Acho que passei bem a primeira semana, hoje vim fazer esse vídeo pra vocês, cortei meu cabelo porque quis dar uma mudada. Soraya fez essa make em mim pra eu vir aqui pra vocês mais bonitinha e tô aqui. Então vim aqui pra dizer que vou vencer, a gente tem mais certeza do que nunca, e essa vitória já é minha".

Preta também agradeceu todo apoio que tem recebido. "Estou muito grata pelas mensagens que não param de chegar de todos os cantos desse mundo. Isso realmente faz a gente ter força, ter mais ânimo pra mudar. Tô com muito ânimo, com muita força pra lutar. Posso estar um pouco baqueadinha, mas faz parte, faz parte do processo de cura em breve vou estar com aquela energia que sempre tive. Cuidem-se, cuidem da saúde de vocês", finaliza.