Preta Gil testa positivo para novo coronavírus

A cantora Preta Gil testou positivo para o Covid-19. A artista voltou ao Instagram nesse sábado (14.03) informando que foi diagnosticada com o vírus. Preta se apresentou no casamento de Marcella Minelli, irmã da blogueira Gabriela Pugliesi, que também testou positivo para a doença.

"Algumas pessoas sabem que eu cantei em um casamento no sábado passado, em Itacaré. Na quarta-feira ficamos sabendo que três dos convidados deram positivo para o Coronavírus. Eu não me preocupei muito, porque eu nãoo tive contato com nenhuma dessas três pessoas. Procurei meus médicos e eles disseram que sem sintomas não adianta fazer exame e nem é recomendado pra não lotar os hospitais. Esperei, fui pro hospital com esses sintomas, fiz exame, já me coloquei em isolamento por recomendação médica até o resultado do exame sair. Ontem não pude participar de uma campanha que eu ia fazer e agora de manhã saiu o resultado do exame e eu estou com Coronavírus. Fui diagnosticada. Eu imagino que peguei de uma outra pessoa que já pegou dessas três pessoas. Tô aqui me cuidando", disse ela.

Preta ainda explicou o que sentiu e como descobriu que estava com o vírus. "Na quarta-feira a noite comecei a sentir um calafrio surreal, muito frio e muita dor de cabeça, acordei na quinta-feira com muita dor de cabeça, com calario, dor no corpo, uma ligeria dor de garganta, fui para o hospital e foi isso. A partir do momento que eu fiz o exame me coloquei em isolamento, permaneço aqui e permanecerei quantos dias os meus médicos disserem que eu tenho que ficar. Estou bem, tá? Essa hora é da cabeça que a gente tem que cuidar. O corpo físico estou com esses sintomas, dor de cabeça, mas vou melhorar já já."