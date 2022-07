Pretendido pelo Bahia, meia Chay é anunciado pelo Cruzeiro

Pretendido pelo Bahia, o meia Chay, de 31 anos, vai defender outro time na Série B do Brasileirão. O jogador foi anunciado nesta quarta-feira (27), como reforço do Cruzeiro. O atleta chega emprestado pelo Botafogo até o fim da temporada.

Chay negociava a ida para o Bahia e tinha conversa avançada. No tricolor, ele reencontraria o técnico Enderson Moreira e o diretor de futebol Eduardo Freeland. O trio trabalhou junto no ano passado no Botafogo. O alvinegro conquistou o título da Série B.

No Cruzeiro, Chay tentará reencontrar o protagonismo que conseguiu no ano passado. Na atual temporada, o jogador perdeu espaço no elenco do time carioca e não estava sendo utilizado pelo técnico Luís Castro.

Sem a contratação de Chay, o Bahia deve seguir no mercado em busca de um meia. O Esquadrão planeja contratar entre cinco e seis reforços durante a janela de contratações do segundo semestre. Até o momento três jogadores foram anunciados: os atacantes Copete e Igor Torres e o zagueiro Gabriel Noga.