Previsão do tempo em Salvador: Festival de Verão deve ter chuva

Antes de iniciar o hit "Primeiros Erros" no Festival de Verão, Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, costumava dizer que sempre chovia enquanto ele recitava o verso "só chove". Na edição deste ano, a banda brasiliense não será uma das atrações, mas o 'toró' é presença quase confirmada.

Ao menos é o que garante a previsão do Climatempo, que aponta 90% de chances de chuva em Salvador no sábado (28). No domingo, as possibilidades diminuem, mas ainda são altas: 60%.

A boa notícia para o segundo dia do Festival é que as chuvas devem cair no período da manhã, deixando o fim de tarde e noite, período dos shows, com céu aberto. No entanto, o banho de mar para curar a ressaca das apresentações de sábado deve ser prejudicado.

Já a temperatura em ambos os dias seguirá a tradição veranil, variando entre 25 e 30ºC.