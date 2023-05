Previsão para o fim de semana em Salvador é de chuvas fracas e isoladas

A previsão do tempo para o fim de semana em Salvador é de chuva. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), no sábado (20), haverá céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.

No domingo (21), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. As temperaturas deverão variar entre 24°C (mínima) e 29°C (máxima).

As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.