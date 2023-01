PRF apreende 152 armas de fogo e 75 mil munições na Bahia em 2022

O volume de armas de fogo apreendidas pelos policiais rodoviários federais, na Bahia, no ano passado somou de 152 unidades. Deste total, 65 foram pistolas. O número de revólveres apreendidos atingiu 46 unidades. Ainda foram retiradas de circulação 75.354 munições/espoletas de diversos calibres.

Os números apresentados em 2022 representam um aumento 1.946% na apreensão de munições, quando comparados a 2021.

Durante às abordagens também foram apreendidos 02 fuzis; 10 espingardas e 02 sub-metralhadora.

As operações realizadas pela PRF BA ‘estrangularam’ a estrutura logística e financeira do crime e causaram um prejuízo milionário no movimento das associações criminosas, principalmente principalmente porque as armas retiradas de circulação deixaram de abastecer às facções criminosas e também aos crimes ligados a explosão de instituições financeiras e assalto a carro forte de valores.

Vale ressaltar também que a PRF BA apertou o cerco ao crime organizado e alguns fatores contribuíram para esses resultados expressivos como ao apostar na estratégia de orientar o policiamento com informações de inteligência policial, bem como investir em tecnologia da comunicação, o que tornou as ações de abordagens nas estradas mais assertivas.