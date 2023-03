PRF apreende arma, munições e bloqueadores de sinal de rastreador na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na madrugada desta sexta-feira (10), uma arma de fogo, munição e dois bloqueadores de sinal de rastreador durante abordagem a dois veículos. A ação, que teve a participação da PMBA, aconteceu no Km 709 da BR 242, trecho do município de Cristópolis, no Extremo Oeste Baiano,

Por volta da 00 hora, os policiais abordaram um Toyota/Hilux e um Honda/Fit, ambos de cor prata. Durante a fiscalização, foram encontrados no interior dos veículos um revólver calibre 38 com três munições intactas e dois aparelhos bloqueadores de sinal. Ao todo, 8 homens foram detidos.

A ocorrência foi encaminhada para a polícia judiciária para adoção das medidas cabíveis. Inicialmente, foi constatado o crime de porte ilegal de arma de fogo.