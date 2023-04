PRF apreende carga de cigarro chinês avaliada em mais de R$ 1 milhão

Uma carga de 336 mil maços de cigarro de origem chinesa avaliada em mais de R$1,1 milhão foi apreendida, na sexta-feira (31), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O flagrante foi realizado durante a abordagem a um caminhão bitrem em Juazeiro, no norte da Bahia.

Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF de Petrolina receberam informações de que um veículo havia sido roubado, e iniciaram buscas até localizar um caminhão suspeito em Juazeiro. Quando a equipe se aproximou do bitrem, o motorista acessou um bairro da cidade e iniciou uma fuga por ruas estreitas, até que o veículo foi alcançado e o condutor tentou fugir a pé, mas foi detido com a ajuda de populares.

No compartimento de carga do caminhão, foram encontradas 672 caixas de cigarro de uma marca da China. Na cabine do veículo, a equipe apreendeu uma porção de maconha e quatro cartelas de "rebite", além do motorista apresentar sinais de uso de entorpecente.

O condutor do caminhão disse que havia sido contratado para realizar o transporte da mercadoria e quebrou o próprio celular para omitir informações. Ele possuía passagem na polícia pelo mesmo crime em 2020.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro. Ele poderá responder por contrabando e porte de droga.